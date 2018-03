Vielleicht werde die Sonnwendfeier 2021 später durchgeführt, vielleicht brauchen die Organisatoren einfach einen besseren Plan B. «Wenn wir diese Enttäuschung erst einmal verarbeitet haben, werden wir uns auf jeden Fall Gedanken dazu machen, dass wir in Zukunft nicht mehr in so eine Situation kommen», meint Rölli.

«Denn ob Samstag oder Sonntag, wir hatten die Wahl zwischen Pest oder Cholera.» Deshalb bereue Rölli den Entscheid auch nicht. «Die Leute haben sich das Feuerwerk schon lange im Vorfeld am Samstag eingeplant, am Sonntag hätten sicher noch weniger Zuschauer kommen können.»

Aber wenige Zuschauer waren es denn tatsächlich: Nur knapp 20'000 Schaulustige waren am Samstag vor Ort, um das Spektakel zu betrachten. Das sind etwa halb so viele, wie an der letzten Sonnwendfeier im Jahr 2015 mit dabei waren. «Es tut mir leid für alle, die den Weg auf sich genommen haben», sagt Rölli. «Schade, wurden sie nicht belohnt.»

Kleineres Feuerwerk möglich

Die schlechten Besucherzahlen in diesem Jahr könnten denn auch Auswirkungen auf die nächste Sonnwendfeier in drei Jahren haben. Es wird zwar eisern verschwiegen, wie viel die beiden Feuerwerke kosten, OK-Präsident Rölli verrät jedoch, dass sich alleine die organisatorischen Aufwände auf rund 80'000 Franken belaufen. «Dank unseren Sponsoren und dem Ticketverkauf, sind diese Ausgaben aber glücklicherweise gedeckt.»

Zudem habe das Organisationskomitee noch auf Reserven aus dem Jahr 2012 zurückgreifen können, als die Wetterbedingungen optimal waren und die Zuschauer grössere Einnahmen als erwartet bescherten. Für die Vereine sieht es hingegen nicht ganz so rosig aus.