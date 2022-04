Ramiswil Kollision zwischen Auto und Motorrad fordert zwei Verletzte Auf der Passwangstrasse in Ramiswil ist es am späten Freitagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Dabei haben sich der Töfflenker und dessen Mitfahrerin mittelschwere Verletzungen zugezogen.

In Ramiswil ist es am Freitag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Symbolbild: Keystone

In Ramiswil ist es am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Passwangstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Im Bereich Einmündung Scheltenstrasse waren zu diesem Zeitpunkt zwei Autos und ein Motorrad in Richtung Passwang unterwegs.

Die vorderste Automobilistin beabsichtigte links in die Scheltenstrasse abzubiegen, während zeitgleich ein Töfffahrer das zweite am Unfall unbeteiligte Auto überholte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem abbiegenden Personenwagen.

Dabei haben sich der Motorradlenker und dessen Mitfahrerin mittelschwer verletzt und mussten mit einer Ambulanz beziehungsweise einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) in ein Spital gebracht werden. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. (sz)