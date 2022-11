Ramiswil Kanton bestätigt: Im Solothurnischen ist ein Wolf unterwegs – eine Privatperson hat ihn sogar gefilmt Am Montagabend informierte der Kanton die Bevölkerung: In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Wolf gesichtet.

In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Wolf gesichtet. (Symbolbild) zvg

Am Montagabend, dem 21. November, gab das Amt für Wald, Jagd und Fischerei einen sogenannten «Wolf-Alarm» heraus. In Mümliswil-Ramiswil wurde ein Tier gesichtet, und zwar in Richtung Schelten, bei der Gast- und Landwirtschaft Guldenthal. Das berichtete das Regionaljournal Aargau-Solothurn zuerst. Eine Privatperson hatte das Tier sogar gefilmt.

Der Wolf wurde am Waldrand bei der Gast- und Landwirtschaft Guldenthal in Mümliswil-Ramiswil gefilmt. zvg

Expertinnen und Experten bestätigten, dass es sich beim Tier um einen Wolf handelt.

Zuletzt 2021 wurde im Kanton Solothurn im Wald bei Günsberg ein Wolf gesichtet. 30 Jahre vorher war ebenfalls ein Wolf im Kanton Solothurn unterwegs. Dieser wurde damals sofort abgeschossen. (ckp)