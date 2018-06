Nach der stimmigen Eröffnung der Generalversammlung durch die Steelband Kanofetti aus Mümliswil durften die über 600 Anwesenden von Verwaltungsratspräsidentin Cornelia Dippon aus erster Hand erfahren, dass die Bank gut unterwegs ist. Nebst Bemerkungen zum wirtschaftlichen und politischen Geschehen ging sie gleich auf die Schlagzeilen über Pierin Vincenz und Raiffeisen Schweiz ein. Die Vorwürfe hätten nichts mit der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental zu tun.

Eine Raiffeisenbank im Thal

Die Bank hat mittelfristig das Ziel mit der Raiffeisenbank Balsthal-Laupersdorf zu einer Raiffeisenbank im Thal zusammenzuwachsen. Neu war die Mitteilung, dass die Geschäftsstelle in Holderbank per 30. September geschlossen wird. Gleichzeitig wird die langjährige Geschäftsstellenleiterin Christine Tschan in den verdienten Ruhestand treten. Ebenso überraschte die Ankündigung, dass Markus Rauber, langjähriger Vorsitzender der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental, per Ende Jahr die Leitung der Bank übergeben und die Bank verlassen wird. Corinne Schaad, Leiterin Vertrieb, stellte anschliessend das digitale Portemonnaie «Twint» vor: Eine kostenlose, mobile Bezahl-App, mit welcher Privatpersonen bequem und sicher unter Freunden, in Online-Shops oder an der Kasse bezahlen können».