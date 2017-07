Beim Unfall zog sich der 24-jährige Lenker nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Helikopter der Air Alpine Ambulance in ein Spital gebracht.

Im Einsatz standen neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren Oensingen und Egerkingen. Das Fahrzeug wurde geborgen und sichergestellt. Wegen des Verkehrsunfalls blieb die Strasse knapp eineinhalb Stunden gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Unfall oder zum besagten in Richtung Egerkingen gefahrenen Fahrzeug machen können, sollen sich mit ihr in Verbindung setzen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen entgegen (Telefon 062 311 94 00). (kps)