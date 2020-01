Pure Action auf elektrisch betriebenen Bierkisten

Am Samstag, 18. Januar 2020, findet ab 17 Uhr bereits zum dritten Mal ein Indoor-Bierkistenrennen in einer Fabrikhalle des Industrie-Bännli in Wolfwil statt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, sei es beim zehnköpfigen OK oder bei den bereitgestellten, elektrisch motorisierten Bierkisten.

Diese elektrisch betriebenen, also umgebauten Kisten mit 1 Kilowatt Leistung bringen es auf satte 25 km/h. Deshalb wurde die Altersgrenze für die Teilnahme am Rennen auf 12 Jahre angesetzt. Die fahrbaren Bierkisten sowie der obligatorische Kopfschutz werden den Rennteilnehmern für die Fahrt zur Verfügung gestellt.