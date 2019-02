Die Skilifte in Langenbruck sind nach wie vor in Betrieb. Dies meldet Skliftbetreiber Peter Hammer. «Herrliche Verhältnisse – aber leider nur wenig Gäste! Also, nichts wie hin, um in nächster Umgebung Ski zu fahren.» Die Schneehöhe beträgt in Langenbruck derzeit 20 Zentimeter, im oberen Teil der Piste gut 40 Zentimeter.

Die Lifte sind Montag bis Freitag von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. In der Kioskwirtschaft beim oberen Lift besteht zudem die Möglichkeit, die Skirennen der WM mitzuverfolgen. Sichere Auskunft über die Schnee- und Wetterverhältnisse gibt die Webcam: www.skilifte-langenbruck.ch oder Telefon 062 390 16 66. (mgt)