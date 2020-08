Prozessmarathon: 17 Tieraktivistinnen kommen wegen der Besetzung des Bell-Schlachthofes vor Gericht

Dabei handelt es sich allesamt um ausländische Tierschutzaktivisten, die an der Besetzung des Bell-Schlachthofes in Oensingen teilnahmen.

Was geschah am 21. November 2018?

In der Nacht auf Mittwoch, 21. November 2018, drangen 134 Aktivistinnen ins Firmengebäude des Fleischverarbeiters Bell in Oensingen ein. Ihnen gelang es, bis zu den Tiergängen einzudringen und sich dort festzuketten. Dadurch blockierten sie den Betrieb des Schlachthofes: An diesem Tag wurden keine Rinder in Oensingen geschlachtet, dafür wurden die Tiere anderswo verarbeitet.

Nach einer rund 17-stündigen Besetzung und Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden die Aktivisten vom Gelände weggebracht, unter Einsatz von Bolzenschneidern, um ihre Ketten zu lösen. Teilweise setzte die Polizei Pfefferspray und Muskelkraft ein, um unkooperative Aktivisten wegzuschaffen. Es gab einige leichte Verletzungen. Daraufhin erhob die Staatsanwaltschaft Anklagen gegen 131 Beteiligte.