Projektierungskredit für Turnhalle wird fast an die Urne gebracht

Härkingen lebt die direkte Demokratie: An der vergangenen Budgetgemeindeversammlung löste der Projektierungskredit für eine neue Turnhalle eine kleine Opposition aus – es kommt fast zur Urnenabstimmung.

Es geht dabei um 130’000 Franken: So viel kostet es, das Bauprojekt für die geplante Einfachturnhalle in Härkingen zu erarbeiten. Wie Gemeindepräsident Daniel Nützi an der vergangenen Versammlung erklärte, ist das lediglich ein weiterer Schritt in der Planungsphase und noch kein Ja zum Bau der Halle. Aus den bisherigen Untersuchungen ging hervor, dass nur eine neue Einfachturnhalle mit zusätzlichen

Garderoben und Duschen den bestehenden Platzbedarf decken kann.

2019 beispielsweise habe die Gemeinde 25’000 Franken für die Miete von externen Hallen in anderen Gemeinden ausgeben müssen, wie Nützi anhängt. Das betreffe vor allem den Fussballclub und den Unihockeyverein.

Einfachturnhalle mit Untergeschoss

Das Resultat der Vorprojektphase wurde diesen Herbst vom Gemeinderat genehmigt: Geplant ist eine Einfachturnhalle südlich der bestehenden Mehrzweckhalle. Der insgesamt rund 8 Meter hohe Bau soll 2,7 Meter in den Boden versenkt werden. Das schaffe die Möglichkeit, über den bestehenden Haupteingang der Mehrzweckhalle und über eine unterirdische Verbindung die beiden Hallen zu verbinden «und Synergien zu nutzen», wie Nützi es erklärte. Im UG sollen zusätzlich vier Garderoben und vier Duschen Platz finden. So soeht der Grundriss aus: