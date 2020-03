Predigen bis in die Fingerspitzen: Pater Saju tanzt im Gottesdienst und gibt «Sehhilfen»

Vielleicht sind Sie jetzt erstaunt: wie gewohnt! Und gleichzeitig auch bereichert. Durch sein Tanzen ergänzt Pater Saju das uns vertraute Wort und die Musik im Gottesdienst. Das Besondere ist die Ästhetik der präzisen Bewegungen vom klassischen indischen Tanz, die exotische Klangweise, die traditionell indische Festkleidung. Eine neue Erfahrung, denn sein Tanz lässt jenseits von Worten, in einer anderen Form erahnen, was wir feiern: Gottes Gegenwart unter uns Menschen. Darf ich es so zusammenfassen: Im Tanz teilt Saju seine Frömmigkeit, seine Verbindung zu Gott mit den Mitfeiernden. Es ist ein Predigen ganz im Zeichen der Musik und der Bewegung bis in die Fingerspitzen.

Auch in Gottesdienstfeiern gilt: Nur was uns innerlich und äusserlich bewegt – seien es Worte oder Körpererfahrungen –, wird uns auch betreffen. Und das hat die Kraft, uns zu «ver-wandeln». Diese Weisheit leben wir in jedem Gottesdienst durch unsere verschiedenen Körperhaltungen. In Aedermannsdorf wird Saju allein tanzen. Saju ist wirklich ein Meister in dieser Kunst, mit einer 2000-jährigen Tradition.

Tanzen mit Spiritualität zu verbinden, ist ja in unseren Breitengraden nicht gerade weit verbreitet. Was ist das Faszinierende des indischen Tempeltanzes?

Welchen Stellenwert hat solcher Tanz heute in Indien?

Dieser Tanz, Bharatanatyam genannt, ist weit verbreitet. Dessen klassische Fingerhaltungen, Mudras genannt, sind selbst den Kindern überall im Land vertraut. In der Kunstform ist dieser Tanz jedoch anspruchsvoll und verlangt, ähnlich unserem westlichen Ballett, ein kontinuierliches Üben. Und wer Bollywood-Filme mag: Deren fulminante Tanzszenen zeigen viele Elemente aus dem klassischen Bharatanatyam-Tanz.

Tritt Pater Saju auch noch an anderen Orten in der Schweiz oder in Europa auf?

Saju hat sich in den vielen Jahren seiner praktischen Tanzausbildung und seiner philosophischen Studien dazu – er hat ein Doktorat in klassischer indischer Philosophie absolviert – zu einem interkulturellen Botschafter entwickelt. Oft eingeladen von kulturellen und kirchlichen Organisationen, tritt er seit einigen Jahren unter anderem auch in Deutschland und Österreich auf. Ein besonderer Moment wird sicher der Fernseh-­Gottesdienst zu Pfingsten aus St. Gallen werden. Der Tanz ist das eine, sein humanitäres Engagement das andere: Saju baut am Stadtrand von Kalkutta an seinem Tanz- und Bildungszen­trum weiter. Das Zentrum steht den Ärmsten offen, wie zum Beispiel den Dalits, wie die Kastenlosen genannt werden. Saju will ihr Selbstbewusstsein stärken, sie stolz machen auf ihre Kultur und sie befähigen, ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Mit seinem Tanzen möchte er auch mögliche Spenderinnen und Spender überzeugen, ihn in diesem Vorhaben zu unterstützen. Wir sind am Planen einer Studienreise im November nach Indien. Saju wird diese Reise begleiten.



Ein «bewegter Gottesdienst» mit Pater Saju am Samstag, 7. März, Kirche Aedermannsdorf, 17 Uhr. Aufgrund der Corona-Virus-Situation wird auf den anschliessenden Apéro riche im Pfarreisaal verzichtet.