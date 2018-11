Gin von der Abendweid ist kein Schosshund. So viel steht schnell fest. Er ist kein verschmuster Kuschelbär, obwohl er sich gerne den Bauch kraulen lässt. Er ist kein Faulenzer, kein gemütlicher Spaziergänger und schon gar nicht ist er ein kleines Hündchen, das man wie ein Accessoire in die Handtasche stecken könnte. Gin von der Abendweid ist ein stolzer Malinois, eine Unterrasse des belgischen Schäferhundes. Durchtrainiert, intelligent, schlau, gewitzt und erneuter Sieger der Verbandsprüfung für Polizeihunde (siehe Box weiter unten). Doch Gin ist noch mehr. Vor allem für Frauchen Janine Zihlmann aus Mümliswil. Seit knapp fünf Jahren ist der bald achtjährige belgische Schäferhund der ständige Begleiter der Polizistin. «Ursprünglich gehörte er meinem Ex-Mann», erzählt Zihlmann. Aufgrund eines beruflichen Wechsels konnte sie den Hund in den Dienst übernehmen, als Gin drei Jahre alt war. Als Malinois bringt Gin für die Arbeit als Diensthund bereits die richtigen Grundvoraussetzungen mit: Malinois sind etwa so gross wie Deutsche Schäferhunde. Weil sie aber weniger massig sind, reagieren sie schneller und wendiger. Zudem ist diese Rasse grundsätzlich sehr lern- und arbeitsfreudig. Das lässt sich auch bei Gin auf den ersten Blick erkennen: Der Rüde ist regelrecht begierig darauf, endlich loslegen und sein Talent zeigen zu können.

«Manchmal eine richtige Klette» «Gin ist wirklich sehr arbeitsfreudig», erzählt Zihlmann. «Egal welche Uhrzeit oder welches Wetter, er will immer arbeiten.» Jeden Tag fährt der Hund mit seinem Frauchen und Freundin Xiia, einer bayrischen Gebirgsschweisshündin, auf den Polizeiposten in Balsthal. Dort warten die Hunde in Zwingern im Keller oder im Auto, bis ihr Einsatz ansteht. «Es gibt Tage, an denen habe ich Gin einfach dabei», erklärt die Polizistin. «An anderen Tagen dreht sich dann aber alles nur um ihn.» Solche sind etwa die Trainingstage. Wegen diesen ist Zihlmann während rund 40 Prozent ihres Pensums mit «Hündele» beschäftigt. Einen neuen Diensthund würde sie sich nach Gin und Xiia nicht mehr anschaffen. «Man bindet sich für weitere zehn Jahre an den Beruf», erklärt die 36-Jährige. «Und ich möchte offenbleiben für die Zukunft.»

Aber auch privat ist Zihlmann ständig von ihren Hunden umgeben. «Gin ist manchmal eine richtige Klette», sagt sie lachend. «Wenn ich morgens aufstehe, steht er schon schwanzwedelnd oben an der Treppe und fordert seine Streicheleinheiten.» Ist Gin nicht bei der Arbeit, lässt seine Folgsamkeit etwas nach. «Privat läuft er nicht wirklich schön an der Leine», beklagt sich Zihlmann. «Aber sobald er bei der Arbeit freifolgen, also ohne Leine direkt neben mir hergehen muss, ist das kein Problem.» Lachend schüttelt sie den Kopf und krault dem Hund die Ohren. Dieser schaut seine Hundeführerin mit einem fixierten Blick an, bereit für die nächste Aufgabe. Bislang speziellste Prüfung Privat ganz verspielt und verschmust, kann Gin blitzschnell wechseln. Bereits nach zehn Wochen, also noch im Welpenalter, beginnt die Ausbildung zum Diensthund. Ein solcher Hund will gut trainiert sein: «Sitz, Platz, Fass, Aus, Bleib...» Das sind Kommandos, die Gin als Dienst- und Betäubungsmittelspürhund einwandfrei zu beherrschen, und vor allem zu befolgen hat. «Ein Diensthund braucht eine gute Mischung aus Selbstständigkeit und Gehorsamkeit», so Zihlmann. Vom Hund werde erwartet, dass er eigenständig arbeiten kann und sich nicht nur auf seinen Hundeführer verlässt. Andererseits hat er den Befehlen seines Halters aufs Wort Folge zu leisten.

Verbandsprüfung für Polizeihunde: Fünf Disziplinen sind zu bestehen Die Verbandsprüfung für Polizeihunde besteht aus fünf Disziplinen. Insgesamt können 300 Punkte erreicht werden, ab 210 erreichten Punkten besteht ein Hund die Prüfung. Gin von der Abendweid hat mit Frauchen Janine Zihlmann und 266 Punkten in diesem Jahr den ersten Platz geholt. Wegrandsuche (50 Punkte): Der Hund muss in einem abgesteckten Gebiet drei versteckte Gegenstände finden. Es ist eine von Gins Lieblingsdisziplinen: «Er ‹secklet› wahnsinnig gerne», meint Zihlmann und lacht. Gin holte in dieser Disziplin die volle Punktzahl.

Schutzdienst (80 Punkte): Der Hund hat zwei Täter nacheinander kompromisslos zu blockieren. «An der diesjährigen Prüfung hat einer der Täter sehr grossen Druck auf die Hunde ausgeübt», erzählt Zihlmann. «Während sie zugebissen haben, hat er sie angeschrien.» Die meisten Hunde hielten dem starken zwar Druck stand, wollten dann den Täter aber nicht mehr auf Kommando loslassen. Nur vier von elf Hunden haben diese Disziplin bestanden.

Gebäudedurchsuchung (30 Punkte): Innert fünf Minuten hat der Hund einen versteckten Täter im Inneren eines Gebäudes zu finden.

Patrouillendienst (70 Punkte): In einem Waldstück oder auf einem Firmenareal hat der Hund zwei Täter zu finden, sie dem Hundeführer durch Verbellen anzuzeigen und deren Flucht zu vereiteln.

Unterordnung (70 Punkte): Dabei zeigt der Hund seine Folgsamkeit, muss freifolgen, auf Befehl vorausgehen oder warten, Schüsse ertragen, über Hindernisse springen und sich von seinem Herrchen oder Frauchen tragen lassen. (SKU)