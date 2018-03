Der Jugendtreff Evolution wird künftig jeweils am Mittwoch von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 19 Uhr bis 23 Uhr offen sein. Am Mittwoch finden jeweils spezielle Programmpunkte wie Töggeliturnier, Kochen oder Tanzen statt. Am Freitag wird der Abend offen gestaltet.