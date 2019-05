Seit September letzten Jahres entsteht in Egerkingen ein neues Schwimmbad. Drei Millionen Franken hat die Gemeinde für den Neubau der stark sanierungsbedürftigen alten Badi in die Hand genommen. Ab dem 17. Mai soll das neue Bad für die Öffentlichkeit bereit sein und eröffnet werden.

«Ausschlaggebend für den Neubau waren schwere Sicherheitsmängel und Alterserscheinungen der ehemaligen Anlage», weiss der Architekt des Neubaus, Urs Köpfli. So hatte die Folienbekleidung des alten Beckens ihre Lebensdauer längst überschritten; sie hätte erneuert werden müssen, erklärt er. Bedenklich seien vor allem aber die ungenügende Wassertiefe der Sprunganlage sowie dessen Überschneidung mit dem Schwimmerbecken gewesen. «Ein wesentliches Ziel war es, die beiden Becken sauber zu trennen.» Zudem habe die Schwimmbadtechnik nicht mehr den heutigen Anforderungen und Hygienevorschriften für öffentliche Bäder entsprochen. Die Gemeinde entschied sich daher für einen kompletten Neubau, anstatt eine ähnlich hohe Investition in eine Sanierung zu machen.

Wesentliche Erneuerungen

Das ehemalige 25-Meter-Becken wurde durch ein neues, ebenso grosses Becken mit pflegeleichter Edelstahlbekleidung ersetzt. Neu befinden sich nun eine separierte Sprunganlage mit Ein- und Drei-Meter-Brett sowie ein Nichtschwimmerbecken daneben. So können Erwachsene, Sportler, Jugendliche und Kinder ungestört nebeneinander das Badeangebot geniessen. Mit einer neuen Kleinkinderanlage dachte der Architekt auch an die jüngsten unter den Badegästen. Für frischen Badespass sorgt zudem eine Rutsche, die vom Dach des neuen Technikraumes in ein kleines Wasserbecken führt.

Auch der Technikraum ist ein Neubau. Die Verlegung aus dem Untergeschoss der Turnhalle auf das Areal des Schwimmbads nutzte man dafür, die gesamte Technik auf den neusten Stand zu bringen. «Ein öffentliches Bad muss heute an den Beckenrändern umlaufende Rinnen haben, wo das überschüssige Wasser, das früher bei uns in die Kanalisation floss, in ein Ausgleichsbecken fliessen kann», so Markus Thommen, Bereichsleiter Bau der Gemeinde Egerkingen. Im neuen Ausgleichsbecken wird das Wasser wieder für den Einsatz in den Schwimmbecken aufbereitet und sorgt damit für geringeren Wasserverbrauch. Ausserdem ermögliche die neue Technik eine bessere Steuerung und Überwachung der Wasserqualität als zuvor und erleichtere dem Bademeister die Arbeit.