Onlinepetition Was wurde eigentlich aus der Petition gegen läutende Kirchenglocken in Balsthal? Weil ihr die Glocken der katholischen und reformierten Kirche in Balsthal zu oft und vor allem zu laut läuten, hat Olivia Sofia im Oktober eine Petition lanciert. Sie sammelte 109 Stimmen. Geschehen ist damit bislang: nichts.

Ende September des vergangenen Jahres lancierte Olivia Sofia aus Balsthal eine Petition auf der Onlineplattform petitio.ch. Ihr Wunsch: Die Glocken der reformierten und katholischen Kirchen in ihrem Wohnort sollen weniger oft und vor allem weniger laut läuten. Damit löste sie in der Thaler Gemeinde viel Wirbel aus. Alleine der Facebook-Post dieser Zeitung erhielt 51 Kommentare:

Am 27. Oktober war die Sammelfrist abgelaufen. Sie erreichte 109 von nötigen 200 Unterschriften.

Es sei nicht das Ziel, Traditionen abzuschaffen

Sofia erklärte damals am Telefon: Eine Tradition abschaffen, das sei nicht in ihrem Sinne. Tagsüber sollen die Glocken wie gewohnt läuten dürfen. Sie möchte lediglich nachts eine andere Lösung finden: «Ich bin leider eine schlechte Schläferin und wache durch die läutenden Kirchenglocken in der Nacht oft auf. Das ist ungesund.» Vor allem im Sommer fiele ihr das Schlafen schwer, denn dann seien die Fenster offen. Im Winter sei es einfacher.

Sie störe sich an der Anzahl der Schläge. Ein Beispiel: Nachmittags um fünf Uhr läute die Glocke der katholischen Kirche zuerst viermal, um die volle Stunde anzukündigen, dann fünfmal laut, dann fünfmal leise. «Ich habe auch schon Kinder beobachtet, die mitzählten und dann meinten, es sei zehn Uhr. Das ist doch verwirrend.»

Sie verstehe auch nicht, wieso die Glocken der beiden Kirchen nicht gleichzeitig läuten können. Derzeit seien alle Glockenschläge doppelt. Primär geht es ihr aber um die Lautstärke des Geläuts. Die Petitionärin findet, sie müssten nicht so laut sein, um ihren Zweck zu erfüllen.

«Ich habe vernommen, man könne die Glocken einfach auch leiser einstellen.»

Sofia schlug in ihrer Petition folgende Lösungen vor: Erstens sollen zwischen 22 und 7 Uhr keine Glocken mehr läuten. Oder aber es soll in diesem Zeitraum zumindest auf die viertelstündlichen Schläge verzichtet werden. Zweitens soll unter der Woche auf das fünfminütige Geläut morgens um 6 Uhr verzichtet werden und erst um 7 Uhr stattfinden. Drittens sollen samstags und sonntags das fünfminütige Geläut der katholischen Kirche um 6 Uhr und jenes der reformierten um 7 Uhr eingestellt werden. «Auch eine Lärmpegelreduktion wäre eine gangbare Variante», heisst es in der Petition weiter. Zudem sollen die beiden Kirchen zur gleichen Zeit läuten. «Ich möchte eine Lösung finden, die für alle stimmt», sagt Sofia.

Zum Zeitpunkt des ersten Artikels hatte sie 39 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Geschehen ist nichts

Schon im Oktober war sie sich sicher, dass sie die benötigten Unterschriften – 200 sind es an der Zahl – nicht erreichen werde. Sie wolle trotzdem bei der Gemeinde vorstellig werden. Hat sie das getan? Wie geht es nun weiter?

Für eine erneute Stellungnahme war Sofia nicht zu erreichen. Balsthals Gemeindepräsident, Freddy Kreuchi, jedoch schon: Er habe damals durch die sozialen Medien und den Artikel dieser Zeitung von der Petition erfahren. Geschehen sei seither aber nichts: «Die Petitionärin hat das Gespräch mit der Einwohnergemeinde nicht gesucht.» Die Einwohnergemeinde Balsthal wäre für diese Angelegenheit ohnehin die falsche Ansprechperson gewesen. Man hätte sie an die jeweilige Kirchgemeinde verwiesen.

«Als Katholik und Einwohner habe ich persönlich immer ein wenig Mühe mit solchen Forderungen, da jede Person ihren Wohnort selbst bestimmen kann und die katholische Kirche bereits über 100 Jahre am gleichen Ort steht.»

Die Petitionärin habe zum Beispiel auch nie Kontakt mit der katholischen Kirchgemeinde aufgenommen, wie die Kirchgemeinde auf Anfrage bekannt gibt.