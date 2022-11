ÖV im Thal Das Postauto im Thal ist vermehrt verspätet – Grund dafür ist nicht nur die Baustelle in Laupersdorf Will man mit dem öffentlichen Verkehr aus dem Thal gelangen, muss man meist an der Thalbrücke in Balsthal umsteigen. Entweder vom Postauto auf ein anderes Postauto, oder vom Postauto auf die OeBB. Die Anschlüsse klappen allerdings nicht immer reibungslos.

Am Bahnhof Thalbrücke in Balsthal treffen die OeBB und das Postauto aufeinander. Nicht immer klappt das reibungslos. Bruno Kissling

Folgendes Szenario: Morgens kurz vor 7 Uhr im Postauto Nummer 129 Richtung Balsthal, Thalbrücke, vom hinteren Thal her kommend. Dann ein ausserplanmässiger Stopp an der Thalstrasse in Laupersdorf. Kurz vor der Haltestelle Dorf stauen sich die Autos. Nach einigen Minuten geht die Fahrt weiter. Doch das Postauto an der Thalbrücke und/oder die Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) sind abgefahren. Auf die nächste Verbindung muss man zehn Minuten warten. Die Anschlüsse in Oensingen sind dann aber weg.

Grund für den Halt in Laupersdorf ist eine Baustelle: Seit Mai wird ein Teil der Thalstrasse saniert. Der Verkehr wird seither fast immer einspurig und mit einer Ampel geführt.

Die OeBB wartet um 7 Uhr immer mit der Abfahrt

Der OeBB und der Postauto sind die Verzögerungen bekannt. Sie lägen aber nicht nur an der Baustelle. Ein Postauto-Sprecher nennt Ausflugsverkehr bei schönem Wetter oder das Ende der Schulferien als Faktoren für Verzögerungen. Und vor allem den Kreisel:

«Häufig staut sich der Verkehr nicht bei der Baustelle, sondern vor dem Kreisel bei der Thalbrücke. Wenn es zu grösseren Verspätungen kommt, liegt die Ursache meist hier.»

OeBB-Geschäftsführer Markus Schindelholz. Patrick Lüthy

Markus Schindelholz, Geschäftsführer der OeBB, fügt auch den Kreisel und das Ferienende als Hauptgründe für Verzögerungen an. An manchen Tagen staue sich der Verkehr Richtung Balsthal bis zur Post und Richtung Laupersdorf bis zur Metzgerei Gehrig.

«Die Verzögerungen werden rapportiert, es ist jedoch nicht so, dass dies ein bestimmtes Muster ergibt.»

Genaue Zahlen gibt es keine. Schindelholz sagt, die OeBB warte jeden Tag mindestens einen Anschluss länger ab: «Um 7.02 wird die Abfahrt in Balsthal immer eine Minute verzögert, weil dies die problematischste Verbindung ist.»

Zu den Hauptverkehrszeiten fährt das Postauto auf der Linie 129 direkt bis Oensingen, um die Anschlüsse zu gewährleisten. Dazu der Postauto-Sprecher: «Zu den Nebenverkehrszeiten kann es zu einem Anschlussbruch kommen, was wir sehr bedauern. Allerdings ist dies glücklicherweise nicht die Regel.»

Lösungsansatz: Kürzere Rot-Grün-Phasen

Kommt es zu einer Verspätung, melden sich die Postauto-Chauffeure beim OeBB-Lokführer. Die Abfahrt in Balsthal oder Thalbrücke könne jedoch nur um etwa zwei Minuten verzögert werden, weil sonst der Anschluss an die IC 5 in Oensingen nicht klappe, so Schindelholz. Wenn der IC 5 ebenfalls Verspätung hat, könne allenfalls noch ein oder zwei Minuten länger gewartet werden.

Vereinzelt gäbe es Rückmeldungen direkt im Fahrzeug. Bruno Kissling

Die Beschwerden hätten seit Beginn der Baustelle nicht zugenommen, sagt der OeBB-Geschäftsführer. Auch von Seiten der Postauto heisst es, es gäbe wenige Beschwerden wegen der Baustelle aus der Bevölkerung. «Vereinzelt gibt es Rückmeldungen von den Fahrgästen direkt im Postauto. Allerdings sehen unsere Fahrgäste auch, wieso das Postauto Verspätung hat, wenn es irgendwo stecken bleibt.»

Einen möglichen Lösungsansatz sieht der Postauto-Sprecher darin, die Baustelle auf kürzeren Streckenabschnitten einzurichten. Dadurch gäbe es kürzere Rot-Grün-Phasen, und der Verkehr wäre wohl flüssiger. «Unser Fahrpersonal kann per Funk die Freigabe der Ampel ‹beantragen›. Hier haben wir zeitweise gewisse technische Herausforderungen mit der Funkverbindung im Fahrzeug, weshalb das entsprechende Signal erst recht spät gefunkt werden kann.»

Die Baustelle an der Thalstrasse dauert voraussichtlich noch bis Oktober 2023.