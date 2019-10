Oensinger Zibelimäret: Auch Petrus zeigte gute Laune

Hier wirbeln die Haare auf der Achterbahn durch den Wind, dort darf das Raclette ein wenig stinken und mittendrin fordert Mischu Moser, alias schwiizerMIX, sein Publikum auf, die Seele baumeln zu lassen. Die Begeisterung der vielen Leute ist riesig: Schliesslich ist Michel Moser ein echter Oensinger, jeder am Zibelimäret kennt ihn. Und so wird das traditionsreiche Volksfest in der Gäuer Metropole zu einer rumherum gefreuten Sache.

Es dreht sich immer noch viel um Zwiebeln

Weil diesmal auch das Wetter mitspielte, kamen die Leute in Scharen nach Oensingen, sie waren gut gelaunt und kauffreudig. Ganze 63 Aussteller hatten ihren Stand aufgebaut und keiner musste es bereuen. Rund dreissig davon sind ortsansässige Vereine, die mit kulinarischen Angeboten oder den traditionellen Zibelizöpfen die Besucher begeisterten und ihre Kassen aufbesserten. So auch der katholische Kirchenchor. Während einer Woche knüpften die Sängerinnen und Sänger jeden Abend die prachtvollen Zibelizöpfe.

Die Zwiebeln bezieht der Kirchenchor von der Familie Bobst. Geerntet müssen die Steckzwiebeln nämlich besonders behutsam, weil es das Kraut braucht, um die Zöpfe flechten zu können. Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Zibelizöpfe waren wunderschön anzuschauen und für die Kindermäuler gab es bunte Zibelikränze aus Zucker.