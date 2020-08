Oensinger Zibelimäret 2020 wird abgesagt

Das OK des Zibelimäret Oensingen hat einstimmig beschlossen, den weitherum bekannten Zibelimäret in Oensingen vom 23. bis 25. Oktober 2020 nicht durchzuführen. «Die Gründe sind klar», schreibt das OK in einer Medienmitteilung. Die Entwicklung der COVID 19-Verbreitung sei sehr genau verfolgt worden. Auch wurde im Vorfeld bei den angemeldeten Vereinen und Marktfahrern eine Umfrage gestartet. «Diese zeigte die Richtung auf, welche das OK jetzt eingeschlagen hat.»

