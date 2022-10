Oensingen Wegen der Bauarbeiten zum Restaurant: Nun wird der obere Teil der Roggenstrasse saniert Durch die Bauarbeiten zum Berghaus Roggen wurde die Roggenstrasse in Oensingen belastet. Deshalb wird der obere Teil nun saniert.

Von Winter 2021 bis Frühling 2022 wurde das Bergrestaurant komplett saniert. Das hat die Strasse in Mitleidenschaft gezogen. Bruno Kissling

In den nächsten Tagen wird die Roggenstrasse, die von Oensingen auf den Roggen führt, für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein, da Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. Insbesondere das Teilstück ab «Heubeeriboden» bis zum Parkplatz auf dem Roggen, also der obere Naturstrassenanteil mit rund 630 Metern Länge, bedarf einer Instand- beziehungsweise Wiederherstellung.

Von Winter 2021 bis Frühling 2022 wurde das Bergrestaurant komplett saniert. In dieser Zeit sind immer wieder Lastwagen hochgefahren. Die Strasse hat unter diesen Belastungen entsprechend gelitten.

Beim Bergrestaurant sind vom 1. bis 8 November Betriebsferien angesagt. Deshalb werden die Sanierungsarbeiten im obersten Teil der Roggenstrasse in der gleichen Zeitspanne ausgeführt. Vorausgesetzt, die Wetterlage dazu ist günstig.

Roggenstrasse Oensingen: oberer Teil wird saniert. zvg

Auch angepasst werden müssen die Bankette entlang des betonierten Teils der Roggenstrasse. Zum Teil gibt es Absätze, die auf der Seite bis zu zehn Zentimeter abfallen. Diese Arbeiten werden aber ohne zusätzliche Strassensperrung im Anschluss an die Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Saisonende der Buslinie 124

Die Buslinie 124, die vom Bahnhof Oensingen auf den Oensinger Hausberg führt, steht damit kurz vor dem Saisonende: Am Wochenende vom 29. und 30. Oktober sowie am Allerheiligen, dem 1. November, sind die letzten fahrplanmässigen Busfahrten vorgesehen – danach geht es in die Winterpause.

Der Betrieb des Busses kostet 21'000 Franken im Jahr und wird von der Bürgergemeinde Oensingen übernommen. Die Buslinie nahm ihren Betrieb im Frühling 2016 auf. Die nächste Saison beginnt am 1. Mai. (bwh/szr)