Oensingen Ursache ist geklärt: Im Restaurant Bad Klus brannte es wegen eines technischen Defekts Mitte August stand in Oensingen der Dachstock des Restaurants Bad Klus im Ortsteil Äussere Klus in Vollbrand. Nun hat die Kantonspolizei die Brandursache bekannt gegeben.

Brand im Restaurant Bad Klus in Oensingen. zvg

In der Nacht vom Freitag, 20., auf Samstag, 21. August, stand in Oensingen der Dachstock des Restaurants Bad Klus im Ortsteil Äussere Klus in Vollbrand. Am Mittwochmorgen hat die Kantonspolizei nun die Ursache des Brandes in einer Medienmitteilung bekannt gegeben:

«Der Brand des Restaurants Bad Klus in Oensingen ist auf einen technischen Defekt innerhalb der elektrischen Installationen zurückzuführen».

Dies hätten Abklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn ergeben. Konkret hat der Defekt innerhalb der elektrischen Installationen im Zwischenboden zum Estrich einen Glimmbrand verursacht. Dieser konnte sich auf den hölzernen Dachstock ausbreiteten. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandentstehung konnte keine ermittelt werden.

Die aufgebotene Feuerwehr Oensingen war mit rund 55 Personen vor Ort und wurde von weiteren 20 Angehörigen der Feuerwehr Balsthal unterstützt. Menschen oder Tiere kamen keine zu Schaden. Drei Personen, die im Gebäude Zimmer bewohnten, wurden evakuiert. Der Gesamtschaden an Gebäude und Mobiliar beträgt mehrere 100 000 Franken.