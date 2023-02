Oensingen Starke Rauchentwicklung in Einfamilienhaus – dieses ist nun unbewohnbar In Oensingen musste die Feuerwehr am Samstagmorgen wegen starker Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus ausrücken.

Brand Oensingen, 18. Februar 2023 Kapo SO

In Oensingen rückte am Samstagmorgen um 5:20 Uhr die Feuerwehr aus, da es in sich in einem Einfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung kam, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Wieso es zu dieser Rauchentwicklung kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte die anwesenden Personen unverletzt aus dem Haus evakuieren. Ebenfalls unbeschadet konnten drei Schildkröten, welche sich im Haus für ihre Winterruhe befanden, aus dem Haus gebraucht werden.

Die Feuerwehr brachte die Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle, trotzdem ist das Haus im Moment unbewohnbar. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersuchen die die Ursache für die Rauchentwicklung. (anm)