Oensingen Fussgängerin geht über Strasse und wird angefahren Beim Überqueren der Strasse bei der Leuenallee in Oensingen wurde am Samstag eine Frau angefahren. Verletzt musste sie ins Spital gebracht werden.

Kapo Solothurn

Eine Frau wollte am Samstag am frühen Nachmittag eine Strasse bei der Leuenallee überqueren. Ein Auto, das Richtung Balsthal unterwegs war, fuhr sie an.

Beim Aufprall zog sich die Fussgängerin Verletzungen zu und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, so berichtet sie am Sonntagmittag.

Aktuelle Polizeibilder: