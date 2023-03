Oensingen «Er hätte auch Schneepflüge in der Sahara verkaufen können»: Von-Roll-Legende Hans Sägesser ist gestorben Er hatte ein feines Gespür für Menschen, bescherte der Von Roll schier unglaubliche Geschäftsabschlüsse und engagierte sich unermüdlich für das Dorf. Mit Hans Sägesser (1921–2023) verliert Oensingen eine grosse Persönlichkeit.

Hans Sägesser mit seiner eleganten Dächlikappe. Bild: zvg

Wer war eigentlich damals der elegante Herr, der fast täglich hinter der Neu-Bechburg eilenden Schrittes seine Wege zog, dessen Alter schwer zu erraten war, dessen Dächlikappe einen Hauch von Eleganz versprühte und dessen Erscheinung von einem Stil geprägt war, der erahnen liess, dass da nicht ein Irgendwer unterwegs war? Solches mussten sich Zugezogene in Oensingen gefragt haben.

Hans Sägesser während seines solchen Ganges im Schlosswald in ein Gespräch verwickeln zu wollen, war schier aussichtslos. Der für sein Alter erstaunlich leichtfüssige Mann setzte nämlich Prioritäten, wie er es im Leben immer gehalten hatte. In diesem Moment war es seine Fitness, die er bewahren wollte. An dieser feilt man bekanntlich nicht stehend beim Schwatzen.

Ein Flair für den Umgang mit Menschen

Hans Sägesser hatte ein feines Gespür für Menschen und er vergass bei Gesprächen nicht, einen guten Schuss Humor einzubringen. Dieses Gespür half ihm bei seinen vielseitigen Tätigkeiten, die er ausübte. Vielleicht hatte er das Flair für den Umgang mit Menschen von seiner Mutter geerbt, die als Wirtin im Restaurant Traube in Oensingen den Puls des Geschehens im Dorf am runden Tisch fühlen konnte, wenn getratscht, verhandelt und gestritten wurde.

Ohne diese Gabe hätte Hans Sägesser wohl nicht erfolgreich 15 Jahre als Gemeinderat, als Präsident der Schützengesellschaft, der Schlosskommission und als Mitarbeiter weiterer Kommissionen und Ämter wirken können. Und, dass er als einsatzvoller Fussballer in jungen Jahren auch Bälle für Oensingen trat, wissen nur noch wenige.

Im Alter von 93 Jahren nahm Hans Sägesser als ältester Fahrer an der internationalen Rallye Raid Suisse-Paris teil. Bild: zvg

Hans Sägesser wurde 1921 geboren und wuchs in Oensingen auf. Nach der Handelsschule in Solothurn arbeitete er zuerst von 1948 bis 1955 in der Heizungsabteilung der Von Roll in der Klus. Anschliessend übernahm er am Hauptsitz in Gerlafingen die Organisation des Aussendienstes, wo er 40 Aussendienstbeschäftigte betreute. Dort begann er ein Beziehungsnetz aufzubauen, von dem die Firma beim Einholen von Aufträgen profitierte. Im Einklang mit seinem unbändigen Einsatz kamen schier unglaubliche Geschäftsabschlüsse zustande.

Von Roll wurde sein Leben

Hans Sägesser war der Mann, der dank seinen aussergewöhnlichen und bisweilen unkonventionellen Verkäuferfähigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den über Jahrzehnte guten Gewinnzahlen der Von Roll beisteuerte. Stockte ein Geschäft wegen einer hauseigenen fehlenden Unterschrift, tätigte er es auch mal auf seinen Namen, um es zu sichern. Hans Sägesser übte seinen Job mit Herzblut aus, so, als ob die Firma ihm gehören würde. So wurde Von Roll sein Leben. Dort kannte er wie kein Zweiter deren vielfältige Produktionspalette.

Ein wichtiges Standbein der Firma Von Roll war einst der Bau von Bergbahnen. Die Drehrestaurants Alallin und Schilthorn verdanken ihr Dasein in dieser Form «made by Von Roll like Hans Sägesser». Eine Reise nach New York nutzte er, um dort gleich noch rostfreie Schrauben zu verkaufen. Alles brachte er weltweit an den Mann. Der pensionierte Maschinenmechaniker Hans Born aus Balsthal meinte: «Von ihm sagte man, er hätte auch Schneepflüge in der Sahara verkaufen können.»

Tatsächlich verkauft hat Hans Sägesser kurios anmutend die legendären Guss-Schachtdeckel der Von Roll nach Saudi-Arabien, fünfzig in Gerlafingen gebaute Lastwagenanhänger gelangten unter seinem persönlichen Begleitschutz ebenfalls dorthin.

Ein selbstkritischer Blick auf sein Lebenswerk

Hans Sägesser wurde 1986 pensioniert. 15 Jahre darüber hinaus durfte die Von Roll noch von seinem Erfahrungsschatz profitieren und sein Beziehungsnetz nutzen. An Samstagen arbeitete er in seinem dortigen Büro weiter für die Von Roll. Er tat es gerne, weil er sich nur schwer mit seiner Pensionierung abfand.

Daneben gründete er die Gemeinschaft der «Alt-Von-Rollianer». Mit ihnen eröffnete Hans Sägesser ein firmeninternes Museum in Choindez, um dort seine gesammelten Unterlagen, Teile und alten historischen Gussstücke einzulagern.

Vor wenigen Jahren am Mittagstisch im Restaurant Kreuz Oensingen erlebte man einen betagten Mann, der sein Werk getan hatte und mit erstaunlicher Gelassenheit selbstkritisch darauf zurückschaute. Nicht nur einmal meinte er beim Erzählen: «Do hani Seich gmacht!» Diese beiläufig angebrachte Selbstkritik machte Hans Sägesser sympathisch und glaubhaft.

Zum Niedergang der Von Roll Klus meinte er schon fast sich selbst schützend, dass es allen gleich erging: Die Grossen der einst erfolgreichen Schweizer Industrie seien schliesslich allesamt zusammen mit der Von Roll untergegangen.

Hans Sägesser war einer aus den guten alten Zeiten. Einer, der mit seinem Erfahrungsschatz die Neuzeit durchschauen konnte. Man erlebte ihn mit dieser Aura als interessanten Gesprächspartner, bei dem man besser zuhören, als selber sprechen sollte. In Oensingen dankt man ihm für sein Lebenswerk und für das, was er geleistet hat. Es ist viel.