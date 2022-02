Oensingen Das Hotel Chrüz in Oensingen steht zum Verkauf – und damit vor einer ungewissen Zukunft Der Traditionsbetrieb Hotel Chrüz in Oensingen wird zum Verkauf angeboten. Die Gründe für die Veräusserung bleiben aber unklar.

Das Hotel Chrüz in Oensingen steht zum Verkauf. Bruno Kissling

Das Traditionshotel Chrüz in Oensingen steht zum Verkauf. Dies bestätigt Boletin Hasani, der Inhaber des Hotels. Er hatte das Hotel erst vor zwei Jahren mit seiner in Zürich ansässigen Immobilienfirma FIBO Bau AG übernommen.

Der Gasthof hat eine lange Geschichte: Das Hotel Chrüz wurde 1872 erbaut. 100 Jahre später kaufte Walter Lindemann den damals abbruchreifen Gasthof an der Oensinger Hauptstrasse. Mit Ehefrau Vreni wirtete er bereits zuvor im Restaurant Enge in Biberist.

Nach und nach baute das Ehepaar den Gasthof in Oensingen zu einem renommierten und anerkannten Hotelbetrieb aus. Von Anfang an war Walter Lindemann im Restaurant für den Service verantwortlich. Seine Frau kümmerte sich um die Küche, die Gästezimmer und das Administrative.

Hotelzimmerbestand erhöht

1983 wurde die zum Gasthof gehörende Scheune abgerissen und 1985 die ganze Liegenschaft inklusive Gaststube und Säle von Grund auf erneuert. 1989 und 1990 realisierten die Lindemanns auf dem Areal der ehemaligen Scheune einen Anbau und erhöhten damit ihren Hotelzimmerbestand auf insgesamt 23 Einheiten.

Auch die ehemalige Metzgerei wurde während dieser Zeit zu einer Rezeption umgebaut und in den Hotelbetrieb eingegliedert. Im Jahre 2000 übergaben sie das Hotel schliesslich ihrem Sohn Peter und dessen Frau Susi.

Sie brachten das Haus weiter vorwärts. 2000 wurde es in die Gourmet-Gilde aufgenommen. Auszubildende in Service und Küche glänzten mit Spitzenrängen. Noch in den 2000er Jahren trennte sich das Ehepaar. Susi Lindemann führte das Haus alleine weiter.

Verkauf im Jahr 2010

2010 verkaufte sie den Betrieb an Walter Brun. Nach einer dreiwöchigen Schliessung und Investitionen von mehreren 10'000 Franken ging es im September 2010 wieder auf. Und trug fortan wieder den ursprünglichen Namen Chrüz. Luis Varao war fortan der Pächter des Restaurants. Er kannte sich bereits in der Gastroszene aus: Denn er führte 18 Jahre lang ein Restaurant in Standsstad (NW). Susi Lindemann führte das Hotel jedoch weiter.

Vor zwei Jahren übernahm schliesslich die Immobilienfirma FIBO Bau AG sowohl das Hotel als auch das dazugehörende Restaurant Arcadia. Luis Varao führt den Betrieb seither weiter.

Fehler auf Hotelverkaufsplattform

Zurück in die Gegenwart: Anstoss zur Recherche gab ein Inserat auf der Hotelverkaufsplattform «hotelforsale.ch». Dort wurde zu Beginn ein «Moderner Gasthof im Oberaargau» in der Gemeinde Balsthal zum Verkauf angeboten. Abgesehen davon, dass Balsthal nicht im Oberaargau liegt, war an der angegebenen Adresse kein Hotel zu finden.

Darauf angesprochen meinte ein Vertreter von «hotelforsale.ch», dass sie aus Diskretionsgründen keine genauen Angaben zu den Hotels machen. Die Adressen in den Inseraten seien nur ein Indiz zum ungefähren Standort der Hotels.

Von Balsthal zu Oensingen

Weiter Verwirrung stiftete, dass kein Hotel in Balsthal auf Anfrage der dieser Zeitung einen Verkauf bestätigte. Zum Hotel Bahnhof findet sich im Handelsamtsblatt sogar einen Neueintrag von Anfang Februar: Mariano Correale und Silvia Quadri führen das Hotel und das Restaurant.

Bei der nächsten Konsultation von «hotelforsale.ch» wurde auch klar, warum es kein Hotel in Balsthal sein konnte: Der Standort des zu verkaufenden Hotels wurde in der Zwischenzeit von Balsthal zu Oensingen geändert. Ein Fehler also im Inserat.

Durch die Korrektur der Betreiber der Plattform konnte schliesslich das Hotel, das zum Verkauf steht, identifiziert werden. Weiter unklar in dieser Geschichte bleiben sowohl die Zukunft des Hotels Chrüz als auch die Gründe für den Verkauf. Weder Pächter Farao noch Inhaber Hasani wollten oder konnten sich dazu äussern.