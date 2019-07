Die Passagiere zögern, ehe sie am Donnerstagnachmittag in Oensingen dem Züglein Richtung Balsthal zusteigen. Denn es steht nicht der vertraute Regiozug auf dem Gleis, sondern der rote Pfeil mit seiner runden Nasenspitze ziert das Bahnhofsbild. Spontan entschied das regionale Transportunternehmen, den 120. Geburtstag mit der Ausfahrt ihres beliebtesten Zuges zu feiern.

Die Zugsliebhaber sind mit Kameras und Stativen ausgerüstet gekommen, um den «wiedergenesenen» Zug vor die Linse zu kriegen. Er habe gestern gelesen, dass der Rote Pfeil ausfahre, sagt ein Zugsfan. Also sei er hergekommen um den Zug auf der kürzesten Normalspurstrecke zu begutachten. Die Kenner unterhalten sich an diesem Tag auch über die Zugsfarbe. Denn als die Oensingen-Balsthal-Bahn den Pfeil 1974 den SBB abkaufte, lackierte sie den Zug in die Farben des Balsthaler Gemeindewappens um. Angefressene Modelleisenbahn-Sammler kennen den roten Pfeil daher in blauer Farbe, wie er während 15 Jahren daherkam.