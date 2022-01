Oberbuchsiten Kranenballett in Oberbuchsiten: Auf der Baustelle von Meier Tobler geht es vorwärts Die Haustechnikfirma Meier Tobler führt ihre bisherigen beiden Standorte in Oberbuchsiten zusammen und baut dort einen neuen Firmenkomplex. Die Arbeiten sind auf Kurs, berichtet der Projektleiter.

In der Industrie Halmacker in Oberbuchsiten baut die Haustechnikfirma Meier Tobler ihren neuen Standort. Bruno Kissling

Von sehr weit her sind sie zu sehen: Baukrane auf Baustellen. In Orange oder Rot kommen sie daher, ragen mehrere hundert Meter in die Höhe, sie sind in alle Richtungen gedreht. Sehen aus, als ob sie mit ihren farbigen Mänteln und den ausgestreckten Auslegern, umgangssprachlich Arm des Krans genannt, tanzen.

Und sind damit auch immer ein Zeichen für etwas Neues, das entsteht. Wie zum Beispiel derzeit in der Industrie von Oberbuchsiten. Dort baut das Haustechnikunternehmen Meier Tobler einen Neubau. Die Firma will im Oberbuchsitener Industriegebiet Halmacker ihre beiden bisherigen Standorte im luzernischen Nebikon und Däniken zusammenführen.

Die Baustelle ist im Zeitplan

Nötig ist die Zusammenführung, damit das gesamte Sortiment an einem Standort angeboten werden kann, berichtete Projektleiter Matthias Ryser im August. Oberbuchsiten habe man wegen der zentralen Lage ausgesucht. Auf das Grundstück im Gäu sei man durch die Solothurner Wirtschaftsförderung gekommen. Ziel sei es, vom Gäu aus die Versorgung der gesamten Kundschaft mit dem Meier-Tobler-Sortiment sicherzustellen. Der Neubau werde nicht nur der ­Logistik dienen, sondern auch Ersatzteillager für die Servicetechniker sein.

Der Spatenstich im September 2021. Bruno Kissling

Der Spatenstich erfolgte im September 2021 und zurzeit werde am Rohbau gearbeitet. Primär werden Bodenplatten betoniert und Wände hochgezogen. «Gleichzeitig mit dem Beton werden im Rohbau 2’784’200 Kilogramm Bewehrungsstahl verbaut», vermeldet die Firma.

Mitte April werde die Metall-Regalstruktur des künftigen Hochregallagers auf den Bodenplatten aufgebaut. Im gleichen Monat werde auch bereits der erste der fünf Baustellenkrane verschwinden.

Matthias Ryser, Projektleiter. zvg

Und ist man im Zeitplan? Dazu sagt Projektleiter Matthias Ryser:

«Aus heutiger Sicht sind wir genau im Terminplan. Aber es ist nicht nur der Terminplan wichtig – Kosten und Qualität sind ebenfalls auf Kurs.»

Wie gut auf der Baustelle gearbeitet wird, werde sich aber erst in einigen Jahrzehnten zeigen. Darum sei wichtig, dass man eine Qualitätssicherung etabliert habe. «Beispielsweise darf eine Sanitärleitung erst einbetoniert werden, wenn deren Dichtigkeit schriftlich bestätigt ist.» Die Inbetriebnahme des neuen Standorts des Haustechnikunternehmens ist für 2023 geplant.