Oberbuchsiten Eine neue Finanzverwalterin und ein neuer Bauverwalter für Oberbuchsiten Nächstes Jahr erhält Oberbuchsiten neue Gesichter auf der Gemeindeverwaltung: Anfang Januar fängt Andrea Holzer-Känzig als Finanzverwalterin an. Daniel Erst übernimmt per 1. April die Stelle als Bauverwalter.

Oberbuchsiten erhält 2022 eine neue Finanzverwalterin und einen neuen Finanzverwalter. Dies gibt die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt.

Finanzverwalterin Andrea Holzer-Känzig. zvg

Anfang Januar wird Andrea Holzer-Känzig aus Oberbuchsiten die Stelle als Finanzverwalterin antreten. Ihr Vorgänger hatte demissioniert. Holzer-Känzig wird mit einem 90-Prozent-Pensum arbeiten. Sie wird berufsbegleitend eine Weiterbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolvieren. Die Einarbeitungsphase wird durch den bisherigen Amtsinhaber sichergestellt. Holzer-Känzig ist in Oberbuchsiten aufgewachsen, verheiratet und hat zwei Töchter.

Sie kenne die auszuführenden Arbeiten einer Gemeinde bestens: Sie hat bereits ihre Lehre auf einer Nachbargemeinde absolviert und dann ihre Kenntnisse im Gemeindewesen in zwei Gemeinden vertieft. Seit 2005 setzt sie sich bereits mit sehr grossem Engagement für die Belange der Gemeinde Oberbuchsiten als Verwaltungsangestellte ein. Sie ist den Einwohnerinnen und Einwohnern von Oberbuchsiten also bestens bekannt.

Auch der Bauverwalter ist mit der Gemeinde Oberbuchsiten schon vertraut

Bauverwalter Daniel Ernst. zvg

Per 1. April wird Daniel Ernst aus Oberbuchsiten der neue Bauverwalter. Die Stelle wurde frei, weil der Mandatsvertrag mit seinem Vorgänger aufgelöst wurde. Ernst ist seit August bereits befristet bis Ende März als administrative Unterstützung der Baukommission angestellt. Ernst habe sich bestens in die vorhandenen Bauverwalter-Arbeiten eingearbeitet, zur besten Zufriedenheit der Gemeindebehörden. Er unterstützt auch die Werkkommission in administrativen Belangen, sodass Synergien möglich sind. Die Wahl ist anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung erfolgt.

Ernst ist in Oberbuchsiten aufgewachsen und hat eine Lebenspartnerin an seiner Seite. In Oberbuchsiten hat Daniel Ernst sein eigenes Architekturbüro. Diese Tätigkeiten wird er nun reduzieren. Er absolviert zurzeit den Diplomlehrgang an der Fachhochschule Nordwestschweiz «DAS Fachkompetenz Bauverwalter». Auch die Stelle «Bauverwalter» der Gemeinde Oberbuchsiten hat also ein bekanntes Gesicht inne. (mgt)