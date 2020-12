Nino Joller ist der neue Präsident vom Naturpark Thal

13 Delegierte des Vereins Region Thal beschlossen in der Versammlung vom 8. Dezember 2020 in der Aula in Mümliswil Nino Joller aus Balsthal als neuen Präsidenten des Vorstands des Vereins Region Thal und somit des Naturparks Thal zu wählen. Joller verfügt sowohl in der Politik als ehemaliger Gemeinderat von Balsthal, wie auch in der Unternehmensführung als Mitglied der Geschäftsleitung von Helion, Bouygues E&S InTec Schweiz AG über breite Erfahrungen.