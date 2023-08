Niederbuchsiten Mit Feinmotorik und Konzentration: Niederbuchsiter Schützinnen reihen einen Erfolg an den anderen Gleich drei Doppelsiege im Schiessen holten sich die Schwestern Vivien und Emely Jäggi an der Schweizer Meisterschaft in Thun. Um in Perfektion schiessen zu können, braucht es Feinmotorik, mentale Stärke und Konzentration. Ihr Vorbild ist die 18-jährige Jaqueline Hafner.

Emely Jäggi, Jaqueline Hafner und Vivien Jäggi (von links) aus Niederbuchsiten beim Training im Schützenhaus in Niederbuchsiten. Bruno Kissling

Bevor die beiden Schwestern Vivien und Emely Jäggi aus Niederbuchsiten in ihre Schiessbekleidung schlüpfen, wird noch gedehnt: für die Beweglichkeit, den Rücken und das Handgelenk. «Denn beim Schiessen entstehen unnatürliche Stellungen», erklärt Emely. An den Schweizer Schiessmeisterschaften von Mitte September in Thun holten sich die beiden Niederbuchsiterinnen drei Doppelsiege: 300 Meter Dreistellung (stehend, liegend und kniend) in der U21, 50 Meter Dreistellung und 50 Meter liegend jeweils in der U17. Emely holte jeweils Gold, Vivien Silber. Gleichzeitig erzielte die 18-jährige Jaqueline Hafner an der Meisterschaft in der Elite in der Zweistellung Bronze.

Auf Feinmotorik und mentale Stärke wird geachtet

Ruhig stehend, fokussiert und konzentriert setzt Vivien ihr Sportgerät nahe an den Körper. Aus 50 Metern Entfernung zielt sie auf die Schiessscheibe. Der erste Schuss fällt: ein Treffer in die Mitte, auf die Zehn. Schussgeruch breitet sich im Schützenhaus Niederbuchsiten aus.

«Es braucht Disziplin. Aber man kann so viel davon lernen. Insbesondere die psychische Stärke»,

so die 15-jährige Vivien. Man lerne, auf die Feinmotorik, wie etwa die gleichmässige Verteilung des Körpergewichts auf beiden Füssen oder die Abzugstechnik, zu achten. Denn wenn in Perfektion geschossen wird, kann der Schuss bereits bei kurzer unruhiger Haltung sein Ziel verfehlen. Dabei steht den Niederbuchsiterinnen ihr Trainer Martin Zaugg zur Seite.

Rückblick: Zum ersten Mal mit dem Schiesssport in Kontakt kamen die beiden Schwestern durch das Angebot des Ferienpasses im Dorf. In der Familie wurde zunächst ihr Bruder Colin im Schützenverein tätig, anschliessend Vater Thomas. Vivien hat die bereits im Schützenverein tätige Jacqueline in einem Aerobic-Kurs kennen gelernt. Als Begleitung unterstützte sie ihre Freundin dann an Wettkämpfen. «Sie war unser grosses Wunder», erklärt Vivien und schaut gemeinsam mit ihrer Schwester Emely Jaqueline an. Vor sechs Jahren begann die Vivien, die Kantonsschülerin, mit dem Schiesstraining. Ein Jahr später fing auch ihre 12-jährige Schwester Emely mit dem Training an. Beide schiessen ausschliesslich mit Gewehr.

Intensives Training betreiben die beiden Schwestern seit drei Jahren. Jede Trainingseinheit dauert zwei Stunden, Kadertraining sogar drei. Emely ist Schülerin an der Sportschule in Solothurn und trainiert daher sieben Tage die Woche. Vivien ist vier bis fünf Mal in der Woche im Training. Sie wechselt nach den Herbstferien ins Sportgymnasium Solothurn und wird künftig wie ihre Schwester sieben Tage die Woche intensiv trainieren.

«Manchmal ist es stressig in der Schule. Das sind aber nur Phasen, die wieder vorbeigehen»,

erwähnt Vivien.

In der Schule sind sie konzentrierter

Der Schiesssport lernt den Niederbuchsiterinnen ihre Konzentration und Kondition zu verbessern «und man lernt, wie der Körper funktioniert», schildert Vivien. Diese Eigenschaften können die Schützinnen auch in der Schule anwenden: Sie seien schneller und konzentrierter beim Lösen von Aufgaben.

Zukünftig möchte sich Vivien dem Nationalteam anschliessen und an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Ihre Schwester Emely will auch ins Nationalteam und an die Jugendolympiade. Vivien ist sich sicher, dass sich das intensive Training lohnen wird.

«Man darf nie aufgeben, auch wenn dir Steine in den Weg gelegt werden. Man muss immer weitermachen»,

so Emely.