Einige bezeichnen sie als Kunst, andere als Schmierereien. Die Wahrnehmung von Graffitis mag zwar individuell sein, in den meisten Fällen ist das Besprayen von Wänden jedoch sicher eines: illegal. Wegen solchen Graffitis musste sich Pascal L.* am Dienstag vor dem Amtsgericht Thal-Gäu verantworten. «Mehrfache Sachbeschädigung» lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin Claudia Scartazzini.

In der Zeit von Januar 2011 bis Januar 2013 soll der Angeklagte in Balsthal, Oensingen, Solothurn und Zuchwil mehrere sogenannte «Tags» an fremdem Eigentum angebracht haben. Bei einigen war Pascal L. geständig, andere stritt er ab. Deshalb wurde Graffiti-Experte Stefan Wagner von der Stadtpolizei Winterthur als Sachverständiger beigezogen.