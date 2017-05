Vor rund acht Monaten stellte diese Zeitung das von Fredy Grimm lancierte Projekt für den Bau eines Hotels auf der Westseite des Dorfes vor. Geplant war das 20 Mio. Franken teure Hotel mit SPA-Bereich und 60 bis 80 Zimmern in der Landwirtschaftszone als Bestandteil des Naturparks Thal. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollte das Hotel dem Natur- und Landschaftsbild untergeordnet in die Umgebung eingebettet werden. Obwohl gemäss einer Machbarkeitsstudie die wirtschaftliche Grundlage für ein solches Hotel im Naturpark gegeben ist, musste Grimm sein Projekt aufgeben. Den Ausschlag dafür gab die Einschätzung des Kantons, dass ein Hotel an einer solch exponierten Lage mitten in der Natur kaum Chancen auf eine Bewilligung habe.

Grimm nimmt neuen Anlauf

Deswegen die Flinte ins Korn zu werfen, kommt für Fredy Grimm aber nicht infrage. Im Gegenteil: Der 76-jährige Unternehmer hat neben Projektverfasser Marc von Weissenfluh von der VWP Consulting einen weiteren Planer engagiert. Dies in der Person von Daniel Lischer von der gleichnamigen alp architektur lischer partner AG. Lischer ist vor allem für die Kommunikation mit dem Kanton zuständig, wie Grimm bei der Vorstellung des neuen Projekts am neuen Standort im Gemeinderat von Welschenrohr erwähnte. Lischer bemerkte, dass am 6. März mit dem Kanton positiv verlaufende Gespräche bezüglich des Standorts beim alten Fussballplatz geführt worden seien. Dieser liegt ebenfalls am westlichen Dorfrand, diesmal aber auf der Südseite im Gebiet Brühl direkt angrenzend an den Siedlungsraum.