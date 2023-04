Vorstadt «Mitbewerber braucht es, ansonsten würde die Vorstadt aussterben»: Take-away-Anbieter sind glücklich in der Solothurner Vorstadt

In der Solothurner Vorstadt gibt es eine grosse Dichte an Take-away-Möglichkeiten. Warum ist das so? Und wie gehen die Anbieter damit um? Eine Spurensuche.