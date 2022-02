Neuendorf Kreisschule wird ab Sommer 2023 an einem Standort konzentriert Der Spatenstich für den Neubau der Kreisschule Gäu in Neuendorf erfolgte im kleinen Kreis. Mit dem Neubau können künftig alle Klassen am gleichen Standort unterrichtet werden.

Spatenstich in kleinem Rahmen (v.l.n.r.): Hanspeter Egli (Gemeindepräsident Neuendorf), Pascal Frieder (zukünftiger Schulleiter des Neubaus), Dominik Studer (Präsident Kreisschule Gäu), Philipp Fluri (Vorstand Kreisschule Gäu, Projektleiter), Simeon Heinzl und Christiane Ern (Architekten Ern&Heinzl). zvg

Nach fast vier Jahren Planung ist es endlich so weit. Der Spatenstich für das neue Schulhaus der Kreisschule Gäu ist erfolgt. Wie geplant kann ab Montag mit den Aushubarbeiten südlich des Carpe Diem-Schulhauses begonnen werden. Somit ist die erste Hürde für einen rechtzeitigen Bezug des neuen Schulhaueses im Sommer 2023 überwunden.

Wolfwil und Egerkingen werden aufgehoben

Mit dem neuen, dreigeschossigen Schulhaus wird der Kreisschulstandort endgültig in Neuendorf zusammengelegt. Zur Zeit werden die 3. Klassen der Sekundarstufe in Wolfwil beschult und ein Teil des WAH-Unterrichts in Egerkingen durchgeführt. Nach dem Bezug des Neubaus können sämtliche Unterrichtseinheiten in Neuendorf zentral angeboten werden.

Für die Kreisschule ist das ein grosser und wichtiger Schritt um auch in Zukunft den Schülerinnen und Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten.

Der Spatenstich erfolgte im kleinen Kreis. Es sollte eher ein symbolischer Anlass sein, mit einem kurzen offiziellen Teil, einigen Fotos und einem kleinen coronakonformen Apéro. Für die Grundsteinlegung am 29. April 2022 wird dann ein grösserer Anlass geplant, an dem nebst vielen Schulkindern auch zwei Regierungsräte anwesend sein werden.