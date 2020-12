Neuendorf genehmigt die Rechnung 2019 mit einem Minus und das Budget 2021 mit einem Plus

Weitere Abweichungen im Budget gibt es insbesondere bei den Lohnkosten in der Bildung: Dort wird eine neue Kindergärtnerin angestellt und ein Schulsekretariat geschaffen. Das Pensum dazu genehmigte die Gemeinde an der Versammlung:

«Die Situation ist dramatisch», sagte Rolf Kissling. Der Neuendörfer Gemeindepräsident eröffnete die Budget- und Rechnungsgemeindeversammlung mit einem Monolog über die Situation der Pandemie in der Schweiz. Das Land mache sich international lächerlich mit seinem Flickenteppich, meinte er. Umso mehr legte er Wert darauf, dass die Versammlung möglichst speditiv durchgezogen wird, um das Ansteckungsrisiko in der grossen Dorfhalle zu minimieren. Angesichts der 14 Traktanden schien das ziemlich ambitioniert. Schliesslich musste auch die verschobene Rechnungsgemeinde nachgeholt werden.

Die Neuendörfer Primarschule erhält ein Schulsekretariat im 30 Prozentpensum. Wie der Gemeindepräsident an der Gemeindeversammlung erklärte, sei die Schulleitung permanent überlastet – und das seit Jahren. Wegen der Reformen und Änderungen in der Volksschule sei die Belastung der Schulleitung erheblich gestiegen. Beispielsweise sei die Anzahl der Schüler und damit auch der Lehrer gewachsen. Das mache die administrative Arbeit komplexer und aufwendiger. Trotz des Mehraufwandes, der in den vergangenen Jahren auf die Schulleitung zugekommen ist, sei das Pensum bei 65 Prozent geblieben. Das Sekretariat soll ihr die administrativen Arbeiten abnehmen, damit mehr Zeit für die Betreuung der Lehrpersonen bleibt.

Wie die Verwaltungsleiterin Eng anfügte, sind nächstes Jahr auch alle Spezialfinanzierungen wieder im grünen Bereich.

Finanzplan sieht ebenfalls Aufwandüberschuss vor

Investitionsbedarf gibt es nächstes Jahr vor allem in der Primarschule für den IT-Unterricht, sowie für Sanierungen in der Dorfhalle. Netto sind es 376000 Franken bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 128 Prozent. Dieser wird laut Finanzplan bis 2024 weiter abnehmen und die Nettoschulden pro Einwohner bis dahin zunehmen: Von heute 1484 auf 1700 Franken in 2024. In den kommenden Jahren ist jeweils auch ein Aufwandüberschuss prognostiziert.

Nach rund einer Stunde waren die wesentlichen Traktanden abgehakt und genehmigt – ohne Wortmeldungen der anwesenden 28 Stimmbürger. Genauso, wie es Gemeindepräsident Kissling zu Beginn gewünscht hatte. Anschliessend folgte ein halbstündiges Referat von Linus von Arx über die Elektrizitätsversorgung Elektra mit einem sehr detaillierten und fachlichen Einblick in die Kennzahlen des Unternehmens.

Die Versammlung genehmigte die Jahresrechnung 2019 des Unternehmens mit einem Minus von knapp 40000 Franken und nahm das Budget 2021 mit einem ähnlich hohen Minus zur Kenntnis.