M. Isabel Zimmermann, die Leiterin der Spitex Thal, ist sehr zufrieden. «Schauen Sie sich unsere neue Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren an. Es ist wunderbar, was hier entstanden ist». Tatsächlich verblüfft der Rundgang durch die neu eingerichtete Tagesstätte der Spitex Thal. Auf der Fläche von insgesamt zwei Drei-Zimmer- Wohnungen des neuen Casa Inseli, der neuen Balsthaler Alterswohnresidenz, ist die Tagesstätte im Parterre untergebracht.

Die Tagesstätte ist in drei Bereiche für ihre Kunden eingeteilt: In das sogenannte Stübli, in dem geplaudert, gesungen oder Geschichen zugehört werden kann, in einen Ess- oder Bastelbereich und eine Ruhezone mit zwei bequemen Liegesesseln. Darüber hinaus stehen zwei Schlafzimmer mit je einem oder zwei Betten zur Verfügung, für Leute, die sich gerne am Nachmittag hinlegen wollen. Ebenso ist eine grosse und modern eingerichtete Küche zu finden.