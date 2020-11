Neue Liste #Mybuchste soll junge Leute motivieren, für den Gemeinderat zu kandidieren

Oberbuchsiten will mehr Vielfalt in die Gemeinderatswahlen im kommenden April bringen. Eine überparteiliche Gruppe hat dafür die Wahlplattform #Mybuchste ins Leben gerufen: Damit will sie mehr und vor allem jüngere Einwohner für das Amt eines Gemeinderates begeistern. Jonas Motschi, Gemeindevizepräsident von Oberbuchsiten, engagiert sich an vorderster Front für das Projekt.