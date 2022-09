St. Peter at Sunset Mit der Kestenholzer Ur-Rockformation Irrwisch startet die Sunset Event-Location in seine erste Saison Die neue Sunset Event-Location in Kestenholz startet mit dem Programm.

Irrwisch im Kornfeld. Patrick Lüthy

Während der vergangenen Wochen hat das Team von St. Peter at Sunset im Industriequartier von Kestenholz da und dort Hand angelegt und der neuen Event-Location den letzten Schliff verpasst. Jetzt ist man parat: Am Freitag hält der Verein erstmals seine Generalversammlung im neuen Vereinslokal ab, tags darauf, am Samstag, 10. September, werden Bühne und das gesamte Lokal ihrem ersten «Stresstest» unterzogen, wenn ausgerechnet die Lokalmatadoren von Irrwisch die Location einweihen.

Wer anders als Steff und Chris Bürgi und ihre Band, die schon beim allerersten Sunset-Festival im Jahr 2005 mit dabei waren, hätten das Lokal zum Auftakt rocken sollen? «Mit ihrem Auftritt zur Einweihung unserer Location schliesst sich ein Kreis», freut sich Festivalchef und Vereinspräsident Roland Suter.

Breite Palette: Von Pedro Lenz bis Marius Bear

Er und sein Team haben Wort gehalten und ein überaus attraktives Programm für die Premierensaison der Sunset Event-Location auf die Beine gestellt: Am 15. Oktober tritt Roberto de Luca mit «Grüezi Italia» auf, um die Italianità in die hiesigen Clubs zu bringen.

Am 12. November ist George angesagt und am 3. Dezember tritt das Kumpelding auf, eine fünfköpfige Band unter anderem mit Krokuslegende Freddy Steady und Phipu «Bluedog» Gerber. Am 21. Januar 2023 wird die Zürcher Künstlerin Leila Asmeg alias Betty Tuesday ihre Aufwartung in Kestenholz machen.

Es folgen im kommenden Jahr die Auftritte von Nick Mellow (24.2.23), Pedro Lenz & Christian Brantschen (17.3.) sowie zum Abschluss der ersten Saison am 22. April, Marius Bear, der heuer für die Schweiz am «Eurovision Song Contest» teilgenommen hat. (mgt)