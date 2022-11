Narrenzeit Am 11.11. beginnt in einigen Dörfern die Fasnacht – diese Anlässe sind im Gäu und im Thal geplant Eine (unvollständige) Übersicht über die Mottobekanntgaben und Plakettentaufen, die am 11.11. die Fasnacht im Thal und im Gäu einläuten.

Am Naarechlapf 2022 übergab Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi die Geschicke an Obernaar Gardi I. (Mitte). Patrick Lüthy

In Egerkingen beginnt die Fasnacht mit dem Jubiläumstag des Naare Rots. Er feiert sein 30. Jubiläum am Freitag, 11.11., ab 11.11 Uhr, mit Apéro, Mittagessen, Fasnachtslotto und Fürobebier bei der alten Mühle.

Abends gibt es olympische Narrenspiele. Zudem wird das Chräie-Oberhaupt 2023 vorgestellt und die Guggemusik Chräieschränzer tritt auf.

Auf die Chesslete muss man in Kestenholz noch etwas warten, aber das Motto der Fasnacht 2023 wird am Freitag bekanntgegeben. Patrick Lüthy

Das Fasnachtskomitee Kestenholz gibt am Freitag, 11.11., das Motto der Fasnacht 2023 bekannt.

Fasnachtsdekoration 2022 in Neuendorf. Bruno Kissling

Neuendorfs Fasnacht beginnt am 11.11. um 18 Uhr im Moos. Die Sänf-Duube-Zunft und der Fasnachtsrat organisieren ein Apéro. Um 19 Uhr folgt die Mottoverkündung.

Das Motto der Bäsewiler Fasnacht 2023 lautet «urChig». Patrick Lüthy

Am 11.11., um 11.11. Uhr startet die Fasnacht in Wolfwil mit elf Böllerschüssen. Am Samstag, um 18 Uhr beginnt die Fasnachtsparty in der Mehrzweckhalle. Die Präsentation der neuen Fasnachtsplakette sowie ein Melkspiel runden das Programm des Abends ab. Zudem gibt es eine Fasnachtsbar. Das Motto der Fasnacht 2023 in «Bäsewil» lautet «urChig».

Am Freitagabend gibt es in Balsthal Guggenkonzerte. Patrick Lüthy

Die Balsthaler Fasnacht 2023 steht unter dem Motto «Legände und Höude». Am Freitag findet um 11.11 Uhr die Plakettentaufe in der «Irish Tavern» statt. Um 18 Uhr folgt der Räbeliechtli- und Laternenumzug. Anschliessend gibt es in der Goldgasse ein Guggenkonzert.

Ob es auch dieses Jahr in Matzendorf wieder Mehlsuppe an der Chesslete geben wird? Patrick Lüthy

Die Fasnacht in Matzendorf beginnt am Freitag, um 19.01 Uhr mit der Verkündung des Mottos 2023 beim Schulhaus 2. Anschliessend folgt die Machtübergabe der Gemeinde an das Fasnachtskomitee Schliimschiiser durch den Gemeindepräsidenten. Später wird die Plakette vorgestellt.

Die Guggenmusik Böögge Brätscher organisiert am 18. November die Böögge Brätschete in der Mehrzweckhalle. Walter Schmid

Die Fasnacht in Welschenrohr-Gänsbrunnen startet am Freitag, 18. November, mit der Guggenmusik Böögge Brätschete in der Mehrzweckhalle. In Laupersdorf organisiert die Guggemusik Rohrspatzen ihre alljährliche Spatzennight am 26. November in der Mehrzweckhalle.