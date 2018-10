Mitte September probten die Jungtambouren an der Vereinsmeisterschaft den Ernstfall. Dieser Anlass bietet eine optimale Vorbereitung, da das Gelernte bereits vor dem Fest einer Jury präsentiert werden konnte. Am vergangenen Samstag standen die Einzelwettspiele des 35. Zentralschweizerischen Jungtambouren- und Pfeiferfests in Arth-Goldau auf dem Programm.

Unterstützt und betreut durch die aktiven Vereinsmitglieder stellten sich die Jüngsten des Tambourenvereins Laupersdorf dem Wettkampf und erreichten bemerkenswerte Resultate.

Zwei hervorragende Leistungen

Besonders hervorzuheben sind zwei Leistungen: Sandro Kobel qualifizierte sich am Samstag in der Festsiegerkategorie T1 für das Finale. Dort erreichte er den siebten Schlussrang. Harithran Kirupakarasarma ertrommelte sich in der Kategorie T4 den hervorragenden dritten Podestplatz.

Mit zwei Sektionen starteten die Laupersdörfer Jungtambouren in den Sonntag. Die Gruppe mit dem jüngsten Nachwuchs ertrommelte sich unter der Leitung von Daniel Mueller den achten Schlussrang.

Für die älteren Jungtambouren unter der Leitung von Benjamin Otter hiess es, den Podestplatz aus dem Vorjahr in Lenzburg zu verteidigen. Leider lag das Wettspielglück nicht auf ihrer Seite. Für die ältesten der Laupersdörfer Jungtambouren reichte es für den sechsten Rang in der Festsiegerkategorie.