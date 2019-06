Mit einem Ertragsüberschuss von 212'806 Franken schliesst Egerkingen die Jahresrechnung 2018 ab. Dies teilte Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi der Gemeindeversammlung am Montagabend mit. Von Interesse waren vor allem die gebundenen und ordentlichen Nachtragskredite, die zur Genehmigung auf der Traktandenliste standen. Der Nachtragskredit in der Höhe von 178'310 Franken für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sei auf tiefere Entschädigungen aus der IV und den Ergänzungsleistungen zurückzuführen und wurde einstimmig genehmigt. Des Weiteren stimmten die anwesenden 19 Stimmberechtigten über einen Nachtragskredit in der Höhe von 70'844 Franken ab. Im Dezember 2013 seien für den Ersatz einer Wasserleitung 125'000 Franken gesprochen worden. Wegen unvorhergesehenen Belagsarbeiten seien die Kosten allerdings gestiegen. Auch dieser Antrag wurde einstimmig genehmigt, jedoch nicht ohne Kommentar: Eine Stimmbürgerin beschwerte sich darüber, dass in den Unterlagen, die den Einwohnern vorlagen, keine Erklärung zu den Hintergründen der Mehrkosten zu finden seien. Bartholdi nahm die Kritik dankend entgegen. Im letzten wichtigen Traktandum entschied die Gemeindeversammlung positiv über den Vertrag der Bevölkerungsschutzregion Thal-Gäu ab. Die Gemeinde stimmte damit dem Leitgemeinde-Modell zu.