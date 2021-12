nachfolge Neue Pächter für den «Roggen» gefunden: Ein Ehepaar aus dem Aargau übernimmt das Restaurant auf dem Oensinger Hausberg Nachdem die bisherigen Pächter des Berggasthofs Roggen oberhalb von Oensingen im Herbst überraschend kündigten, hat die Bürgergemeinde Oensingen nun Ersatz gefunden: Martin und Sonja Blaser übernehmen den Betrieb.

Martin und Sonja Blaser übernehmen den Landwirtschaftsbetrieb und das Bergrestaurant Roggen in Oensingen. zvg

Der Berggasthof Roggen oberhalb von Oensingen hat neue Pächter: Mit Martin und Sonja Blaser aus Seon konnte noch Ende November ein mehrjähriger Vertrag unterzeichnet werden. Dies gibt die Bürgergemeinde Oensingen in einer Mitteilung bekannt. Nachdem bei der Bürgergemeinde im vergangenen August etwas überraschend die Kündigung vom bisherigen Pächterpaar des «Roggens», Dario Gattuso und Melanie Hafner, eingetroffen ist, konnte die Suche nach Ersatz schon bald darauf abgeschlossen werden.

Das Ehepaar kann auf eine langjährige Erfahrung im Gastrobereich zurückblicken und freue sich auf die neue Herausforderung auf dem Oensinger Hausberg. Mit der zusätzlichen Unterstützung durch die eigenen Kinder, die ebenfalls eine Ausbildung im Gastrobereich haben, wird die Wiedereröffnung des Bergrestaurants quasi in einem Familienbetrieb seine Fortsetzung erfahren. Familie Blaser wird auch in den beiden zur Verfügung stehenden Wohnungen auf dem «Roggen» ihren Wohnsitz haben. Die Neueröffnung des Berggasthofs ist per Ostern 2022 vorgesehen.

Derzeit wird der Berggasthof und der dazugehörende Landwirtschaftsbetrieb auf dem «Roggen» saniert. Bruno W. Heiniger