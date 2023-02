Nach Widerstand Petition gegen Centravo-Neubau: Der Balsthaler Gemeinderat will weitere Abklärungen treffen Das geplante Produktionsgebäude der Centravo in Balsthal sorgt für Widerstand in der Bevölkerung. Die Petitionäre äussern Bedenken bezüglich Lärm- und Geruchsemissionen. Der Gemeinderat hörte die kritischen Stimmen an und will weitere Gutachten erstellen lassen.

Im Industriegebiet von Balsthal plant die Centravo AG einen Neubau. Bruno Kissling

Das Komitee «Nein zum Centravo Neubau Moos» hat über tausend Unterschriften gesammelt (Balsthal zählt 6234 Einwohner), um ihre Kritik am Projekt der Centravo Holding AG in der Industriezone Moos zum Ausdruck zu bringen. Am Tag vor der Gemeinderatssitzung haben sie die gesammelten Unterschriften Gemeindepräsident Freddy Kreuchi übergeben. In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, wurde eine Delegation des Komitees angehört.

Das Komitee «Nein zum Centravo-Neubau im Moos» in Balsthal übergibt dem Gemeinderat 1024 Unterschriften: Thomas Gygax, Hans Heutschi, Freddy Kreuchi und Fritz Dietiker (von links). Zvg

Balsthaler Gemeinderat will weitere Gutachten erstellen lassen

Der Gemeinderat will die Bedenken der Bevölkerung ernst nehmen, schreibt er in der Mitteilung am Donnerstagabend. «Durch die Einsprachen wird der Gemeinderat sich nun nochmals eingehend mit dieser Thematik auseinandersetzen – auf eine detaillierte Stellungnahme wird aufgrund des laufenden Verfahrens verzichtet.»

Der Gemeinderat vertrete die Auffassung, dass die Nutzungsplanung recht- und zweckmässig sei. Während der Auflage des Gestaltungsplans waren 29 Einsprachen eingegangen, der Kanton hatte die Planung überprüft.

Zwei externe Verkehrsgutachten waren zum Schluss gekommen, dass der entstehende Mehrverkehr auf der Thalstrasse verträglich sei. Die Petitionäre sehen dies anders. Daher will der Gemeinderat in den kommenden Wochen ein weiteres Gutachten in Auftrag geben.

Schlechte Gerüche sind nicht im Interesse des Gemeinderates

Ein weiteres Gutachten will er aufgrund der Bedenken bezüglich möglicher Geruchsemissionen erstellen lassen. Es sei indes auch im Interesse des Gemeinderates, «ein Entstehen jeglicher Gerüche zu verhindern, um die Attraktivität der Sport- und Freizeitzone Moos ungemindert aufrechterhalten zu können».

Centravo verarbeitet Fleischabfälle, hier der Standort Oensingen. Zvg

Der Balsthaler Gemeinderat ist grundsätzlich der Überzeugung, «dass ein Vorhaben, welches recht- und zweckmässig ist, auch entsprechend realisiert werden darf. Alles andere würde unserem Rechtsstaat, in welchem sich alle Beteiligten an die gleichen Regeln zu halten haben, nicht gerecht werden.» Nach Vorliegen der Ergebnisse will er diese Resultate dem Komitee und der Öffentlichkeit proaktiv kommunizieren.