Der Gasthof Rössli hat eine bewegte Geschichte und wurde im Jahr 1423 erstmals urkundlich erwähnt. Aufgrund der guten Verkehrslage wurde Im Jahr 1678 der Markt in Oensingen eingeführt. In der Oensinger Chronik «1050 Oensingen» (2018) wird eine weitere Amtshandlung im Zusammenhang mit dem Gasthof geschildert, die bereits mehrere hundert Jahre her ist: Anno 1693 wechselte die damalige Taverne im Zuge eines Tauschhandels ihre Besitzer. Wenig später kaufte die Familie Pfluger den Gasthof. Ein paar Jahre darauf wurde der Wirt Johann Jost Pfluger laut Recherchen des «1050 Jahre Oensingen»-Teams, aufgrund diverser Verstösse in Verwahrung genommen. Unter anderem lautete der Vorwurf auf Trunkenheit. Im Jahr 1776 sei das «Rössli» versteigert worden, der Weibel Urs Josef Baumgartner habe am meisten geboten. Doch auch er hatte diverse Probleme zu überwinden, bevor ihm dann von der Obrigkeit befohlen wurde, er solle sich gefälligst entscheiden: Entweder für das Amt als Weibel oder für jenes als Wirt.

Die Chronisten wissen: Baumgartner entschied sich für das Wirten. Um 1800 übernahm Josef Studer die Gaststätte, er war der Schwiegersohn des ehemaligen Weibels. Fast hundert Jahre lang lief es offenbar ohne grössere Zwischenfälle ab, zumal die Chronisten im genannten Buch keine Auffälligkeiten schildern, bis schliesslich anno 1891 Albert Baumgartner das Rössli kaufte. Das Besondere daran: Seither ist die Gaststätte ununterbrochen im Besitz der Familie Baumgartner. Kein anderes Gasthaus in Oensingen könne eine so lange Wirte-Tradition vorweisen, so die Chronisten. Das «Rössli» ist auch für seine Säle bekannt. Als 1937 ein Saal mit Bühne gebaut wurde, zog das Geschäft weiter an. In einer Zeit, als es noch keinen Fernseher, geschweige denn Handys gab, erfüllte die Gaststätte eine weitere wichtige Aufgabe. Die Chronisten von «1050 Oensingen» fanden als Beispiel eine Fotografie einer Aufführung des Stadttheaters Solothurn, als im «Rössli» 1950 die Operette «Hänsel und Gretel» aufgeführt wurde. Das «Rössli» zählt zu den Gebäuden, das von der Gemeinde Oensingen als erhaltenswert eingestuft wird. Ebenfalls von langer Tradition sind in Oensingen das Hotel Kreuz, das Restaurant Bad Klus sowie das Bergrestaurant Roggen. (my)