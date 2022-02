Naarechlapf Nun ist Egerkingen in der Hand von Gardi I. Mit der Stabsübergabe wurde die Fasnacht in Egerkingen eröffnet.

Mit dem Naarechlapf, der Stabsübergabe der offiziellen Gemeindeführung an den Naare-Rot, startete in Egerkingen die Fasnacht. Nun hat Gardi I. den Schlüssel in der Hand.