Nur noch einige wenige von einst mehr als 130 Traktorenmarken aus schweizerischer Produktion sind übrig geblieben. Hürlimann gibts zwar noch, aber schon längst ist die Marke Teil des Unternehmens Same Deutz-Fahr mit Sitz in Italien. Hans Hürlimann hatte 1929 in Wil SG mit der Herstellung von Traktoren begonnen. Sie galten als besonders robust, auch bei der Schweizer Armee waren sie im Einsatz. Nach dem Zweiten Weltkrieg eroberten ausländische Marken die Schweiz. Schon vorher aber oft anzutreffen war die Marke Lanz Bulldog von der Heinrich Lanz AG in Mannheim (1956 von John Deere übernommen). Geschätzt wurden die Maschinen, weil sie einfach gebaut und sehr robust waren, zudem konnten sie mit kostengünstigem Rohöl betrieben werden. Sein Typenname kommt von der Ähnlichkeit zu einer Bulldogge. Noch heute werden in Deutschland Traktoren gemeinhin Bulldog genannt. (wak)