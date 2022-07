Umstrittene Unterstützung Sie beaufsichtigen Häftlinge: Private Securitys arbeiten für das Solothurner Gefängnis – wie heikel ist das?

In der Justizvollzugsanstalt Solothurn helfen private Sicherheitsfirmen aus, wenn Personalmangel herrscht. Sie übernehmen Aufgaben, die eigentlich in die Hände der Behörden gehörten. Was dies für das staatliche Gewaltmonopol bedeutet.