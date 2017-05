Klingt plausibel. Man habe anfangs gar nicht explizit an ein Festival gedacht, das sei spontan entstanden. Headliner ist der Basler Christoph Baumgartner alias Baum. Die Solothurnerin Claudia Stephani wird dabei sein, sowie die Oensinger Musiker Kevin Schneider und Oliver Zwahlen. «Die beiden werden in diesem Jahr noch ein Album veröffentlichen», weiss Graf. Mit Hans Rotschi ist ein weiterer Einheimischer dabei. The Free Musketeers stammen aus Langenthal, Chiara & Leonie aus Basel. «All diese Acts sind Singer-Songwriter, die sich in Pop und Rock bewegen» erklärt Graf. Nur Todesdisko aus Niederbipp würden etwas aus dem Rahmen fallen mit ihrem besonderen Punkrock-Stil in Schweizerdeutsch. «Das DJ-Set Laxnax bildet das Schlussbouquet», schmunzelt der Vereinspräsident, denn da sind auch einige der Organisatoren vertreten.

Nicht nur Musik

Graf ist zuversichtlich, dass das Schloss ausgelastet sein wird, man bewege sich im Bereich von einigen hundert Personen. «Das Line-up haben wir bewusst so erstellt, dass für alle etwas dabei ist», legt der Oensinger dar. Es sollen sich alle willkommen fühlen – Jung wie Alt. Ob das Festival auf der Bechburg nun eine feste Grösse in der Oensinger Agenda sein wird, will er noch offenlassen. «Mal schauen, wie es ankommt», meint er vorsichtig. Der Verein habe ja nicht nur den Zweck, Musikanlässe zu organisieren, sondern auch andere kulturelle Events wie etwa Konzerte, Partys, Dorfanlässe und Lesungen.

Jetzt wolle man mal klein beginnen – langfristig sei jedoch Ziel, ein Jahresprogramm zu erstellen. Die Tickets fürs Festival sind im Vorverkauf für 15 Franken erhältlich, was sehr günstig ist. Als Verein sei man ja nicht gewinnorientiert. Vorfinanziert wurde das Festival auf der Bechburg durch mehrere Sponsorings. Weiter wird ein Shuttle-Service die Gäste vom Dorf zum Schloss bringen.