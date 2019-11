Museum «Haarundkamm» beschäftigt sich mit «Zero Waste»

Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie in ihrem persönlichen Alltag einen Beitrag zur Verminderung von Müllbergen leisten können. Dass ständig mehr Abfall anfällt, ist kein Zufall, sondern scheint eher der Regelfall zu sein. Deshalb ist die Plattform «ZeroWaste Switzerland» entstanden, eine Vereinigung, die ihre Erfahrungen als praktische Tipps weitergeben möchte. Am kommenden Sonntag, 24. November, führt Moni Altermatt von «ZeroWaste» ab 14.15 Uhr im Museum Haarundkamm in das Thema ein und stellt einfache Möglichkeiten vor, im Alltag weniger Müll zu produzieren und Verschwendung zu vermeiden. Der Vortrag dauert eine Stunde, im Anschluss stellt sich die Referentin für Fragen zur Verfügung.