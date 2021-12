Hochbetrieb auf dem Lindenplatz Überdimensionaler Adventskalender in Mümliswil-Ramiswil: Ein Gemeinschaftsprojekt der Vereine und Institutionen Auf dem Lindenplatz in Mümliswil-Ramiswil steht ein überdimensionaler Adventskalender, bestehend aus 24 eigenständigen Vitrinen. Seit 1. Dezember wird jeden Abend ein Türchen gelüftet. An der Aktion beteiligt sind verschiedene Vereine und Institutionen aus dem Dorf.

Der modular aufgebaute Adventskalender mit 24 eigenständigen Vitrinen steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Lindenplatz in Mümliswil-Ramiswil. Patrick Lüthy

Seit 1. Dezember herrscht jeden Tag um 17 Uhr Hochbetrieb auf dem Lindenplatz in Mümliswil-Ramiswil. Täglich wird dort ein Türchen des dorfeigenen Adventskalenders gelüftet. Was im Vorjahr die Firma Glaeser initiierte, übernehmen heuer verschiedene Institutionen und Vereine aus der flächenmässig grössten Gemeinde im Kanton.

Und so steht der modular aufgebaute Adventskalender mit den 24 eigenständigen Vitrinen auch dieses Jahr wieder mitten im Dorf. Im vergangenen Jahr öffneten Mitarbeitende der Firma Glaeser jeden Abend ein Türchen. Heuer machen es die Vereine und Institutionen selbst. Am Kalender beteiligt haben sich unter anderem die Musikgesellschaft Konkordia, alle drei Jodlerklubs oder die Frauengemeinschaft. Auch mehrere gemeindeeigene Institutionen, wie etwa die Hallenbadkommission, machen bei der weihnachtlichen Aktion mit.

Manche servieren bei der Eröffnung auch Glühwein oder Punsch

Das Türchen vom 24. Dezember hat die Einwohnergemeinde selbst gestaltet. Die Steelband Kanofetti beispielsweise hat aus Alufolie eine Steeltrommel gefertigt, der Unihockeyklub Weihnachtsmänner aus weissen Unihockeybällen. Und auf dem Fensterchen des Jodlerklubs Ramiswil steht: «Mis Jodlerhärz möcht gärn singe.» Manche servieren bei der Eröffnung auch Glühwein oder Punsch, singen ein Ständchen.

Gemeinderat Goran Nedic macht jeden Tag Fotos und Videos. Er sagt: «Der Kalender kommt sehr gut an bei der Bevölkerung.» So hätten die Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Auch in der Hoffnung, dass sie nächstes Jahr wieder mehr ihren eigentlichen Tätigkeiten, dem Singen oder Turnen, nachgehen können.