So will Balsthal den Jungen die Politik schmackhaft machen

Easyvote will bei 18- bis 25-Jährigen das Interesse für die Schweizer Politik wecken und ihnen die Prozesse dahinter näherbringen. Junge Erwachsene sollen sich zum Abstimmen und Wählen befähigt und motiviert fühlen. Easyvote will eine möglichst hohe Stimm- und Wahlbeteiligung bei 18- bis 25-Jährigen erreichen. Hinter Easyvote steht der DSJ. Dies ist ein politisch neutrales Kompetenzzentrum für die politische Bildung und Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das DSJ unterstützt Jugendparlamente und Jugendräte in der Schweiz sowie in Liechtenstein, will den Jugendlichen ihre politischen Rechten und Pflichten näherbringen und sie dazu befähigen, ihre eigenen Ideen in der Politik einzubringen.