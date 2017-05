Nun war es soweit: Fünf mit Blumen geschmückte Spaten zeigten symbolisch an, dass mit dem Bau des Alterszentrums Thal in Balsthal begonnen wird. Ein Projekt, bei dem das Alters- und Pflegeheim Inseli, Stiftung Saccani, als Bauherrin auftritt. Beat Allemann, Präsident der Stiftung, lobte die weise Voraussicht des Stiftungsrates, vor sieben Jahren das Grundstück der Familie Schnyder nördlich des bestehen Alters- und Pflegeheims Inseli in Balsthal erworben zu haben.

Er freue sich, dass auch die Spitex Thal mit der Integration einer Tagesbetreuungsstätte im geplanten Alterszentrum mitmache. Ein lang ersehnter Wunsch, neben dem Altersheim betreute Alterswohnungen zu bauen, sei in Erfüllung gegangen. Auch die Finanzierungsfrage habe zufriedenstellend gelöst werden können, so Allemann beim Spatenstich vom vergangenen Freitag.